Юлия Меньшова жалеет о позднем появлении Instagram в ее жизни
Актриса решила порадовать поклонников, опубликовав в Instagram свои архивные фото. Юлия Меньшова жалеет, что он поздно появился в ее жизни.
Звезда добавила к ним хэштеги #онегинятогдамоложеялучшекажетсябыла и #пыльныеполкиюностимоей, а подписчики сразу стали восхищаться великолепным видом своего кумира в молодые годы. Они написали много лестных комментариев в адрес Юлии Меньшовой, отметив, что у каждого возраста есть своя красота.
Пользователи сетей давно считают артистку самой шикарной и соблазнительной особой, а также всегда вспоминают самые лучшие проекты и картины с ее участием. Они просят знаменитость публиковать больше интересных материалов, пожелав ей творческих успехов.
Звезда добавила к ним хэштеги #онегинятогдамоложеялучшекажетсябыла и #пыльныеполкиюностимоей, а подписчики сразу стали восхищаться великолепным видом своего кумира в молодые годы. Они написали много лестных комментариев в адрес Юлии Меньшовой, отметив, что у каждого возраста есть своя красота.
Пользователи сетей давно считают артистку самой шикарной и соблазнительной особой, а также всегда вспоминают самые лучшие проекты и картины с ее участием. Они просят знаменитость публиковать больше интересных материалов, пожелав ей творческих успехов.