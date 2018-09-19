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Юлия Меньшова жалеет о позднем появлении Instagram в ее жизни

Актриса решила порадовать поклонников, опубликовав в Instagram свои архивные фото. Юлия Меньшова жалеет, что он поздно появился в ее жизни.

Юлия Меньшова жалеет о позднем появлении Instagram в ее жизни


Звезда добавила к ним хэштеги #онегинятогдамоложеялучшекажетсябыла и #пыльныеполкиюностимоей, а подписчики сразу стали восхищаться великолепным видом своего кумира в молодые годы. Они написали много лестных комментариев в адрес Юлии Меньшовой, отметив, что у каждого возраста есть своя красота.

Пользователи сетей давно считают артистку самой шикарной и соблазнительной особой, а также всегда вспоминают самые лучшие проекты и картины с ее участием. Они просят знаменитость публиковать больше интересных материалов, пожелав ей творческих успехов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:45
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