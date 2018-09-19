Ученые: На картах Google Earth найдены сделанные пришельцами изображения людей

Загадочные фигуры расположились в 4 ряда, а также поразили экспертов самыми различными позами. Они сразу стали говорить о посещении планеты внеземными существами в древности, которые хотели ближе познакомиться со своими космическими соседями.Уфологи тоже устроили ажиотаж, узнав о важной информации. Они пока не понимают цели гуманоидов, оставивших после себя такое наследие для потомков, но даже не сомневаются, что они были авторами сюжета.