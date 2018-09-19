Ученые: На картах Google Earth найдены сделанные пришельцами изображения людей
Американские ученые во время исследования территории штата Юта с помощью карт Google Earth сделали новое открытие. Они обнаружили на них изображения людей, которые могли быть сделаны пришельцами.
Загадочные фигуры расположились в 4 ряда, а также поразили экспертов самыми различными позами. Они сразу стали говорить о посещении планеты внеземными существами в древности, которые хотели ближе познакомиться со своими космическими соседями.
Уфологи тоже устроили ажиотаж, узнав о важной информации. Они пока не понимают цели гуманоидов, оставивших после себя такое наследие для потомков, но даже не сомневаются, что они были авторами сюжета.
Загадочные фигуры расположились в 4 ряда, а также поразили экспертов самыми различными позами. Они сразу стали говорить о посещении планеты внеземными существами в древности, которые хотели ближе познакомиться со своими космическими соседями.
Уфологи тоже устроили ажиотаж, узнав о важной информации. Они пока не понимают цели гуманоидов, оставивших после себя такое наследие для потомков, но даже не сомневаются, что они были авторами сюжета.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30