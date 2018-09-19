Ксения Собчак беременна и второй раз станет мамой

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся, — рассказывает ее представитель — Кирилл Суханов.

Напомним, Ксения вместе с Максимом Виторганом уже воспитывают сына Платона. Второй наследник, скорее всего, появится в подмосковном «Лапино». Там же, кстати, родился и Платон.Собчак беременность приписывают уже не первый раз. Пожалуй, 36-летняя знаменитость чаще в других оказывается героиней новостей, которые рассказывают про её интересное положение. Но на этот раз все официально: девушка действительно ждет второго малыша.Надо напомнить, что Платона рожала она сама, а позже рассказывала, что ей пришлось вытерпеть жуткую боль, правда, это того стоило.В декретный отпуск звезда пока не ушла. На данный момент Собчак активно ищет людей в проект «Кандидат в ассистенты», где сама выберет себе помощника на канал «Муз-ТВ».