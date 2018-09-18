Небесная система отсчета будет обновлена астрономами с 1 января 2019 года

Последнюю систему отсчета (ICRF-2) разработали в 2010 году, предшествовала ей ICRF-1. Как рассказали ученые, благодаря новым данным ICRF-3, значительно улучшена точность показателей, корректировки проведены в 1,5 раза. Расчеты затронули примерно 30 процентов объектов, впервые был учтен поворот Млечного пути.Новая система определяет положение в космосе объектов с учетом сотых миллионных угловых градусов. Необходимость опорной системы в небе обусловлена не только показателями систем позиционирования, например GPS, учитываются также такие явления на поверхности Земли, как изменение уровня моря, извержения вулканов, землетрясения, а так же смена в пространстве положения планеты.Как отметил Роберт Хайнкельман, руководитель научной группы, специалистам удалось определить точное расположение дополнительных галактических объектов, основываясь на наблюдениях РСДБ за последние 40 лет.