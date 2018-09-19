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«Решил преподать урок»: Наталья Андрейченко простила обокравшего ее сына

Наталья Андрейченко стала гостьей шоу «Судьба человека». Актриса поведала, что простила сына Дмитрия, который обокрал ее три года назад, сняв со счета один миллион долларов.

«Решил преподать урок»: Наталья Андрейченко простила обокравшего ее сына


После уведомления из швейцарского банка о том, что с ее счета были сняты деньги, артистка обратилась в полицию. После проверки сотрудники правоохранительных органов начали подозревать в краже сына актрисы, так как он также имел доступ к ее деньгам. Телезвезда приняла решение не судиться со своим ребенком, после чего дело закрыли.

«Решил преподать урок»: Наталья Андрейченко простила обокравшего ее сына


В студии программы Наталья Андрейченко сообщила, что затеяла настолько громкий скандал намеренно, потому что «решила преподать урок» своему сыну. По словам артистки, так бы поступила любая мать, ведь как родитель она была вынуждена припугнуть наследника. Актриса считает, что одно из важных и ценных качество человека - это уметь прощать.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:31
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