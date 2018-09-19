iPhone с Face ID получил новую возможность с выкатом iOS 12

Второе лицо можно зарегистрировать в настройках. Следует зайти в раздел «Face ID и код доступа». Инженерами там была создана кнопка «Добавить альтернативное лицо». Представители компании Apple 12 сентября представила три версии iPhone, а именно XS, XS Max, XR.Данные три устройства оснащаются сканером лица 3D. Операционную систему iOS 12 представили на WWDC в июне текущего года. Инженеры в ней уделили внимание оптимизации интерфейса, а также улучшениям системы безопасности. Например, на экране блокировки были упорядочены уведомления.