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iPhone с Face ID получил новую возможность с выкатом iOS 12

Новую возможность iPhone с Face ID получил с выкатом iOS 12. Смартфон теперь запомнит 2 лица.

iPhone с Face ID получил новую возможность с выкатом iOS 12


Второе лицо можно зарегистрировать в настройках. Следует зайти в раздел «Face ID и код доступа». Инженерами там была создана кнопка «Добавить альтернативное лицо». Представители компании Apple 12 сентября представила три версии iPhone, а именно XS, XS Max, XR.

Данные три устройства оснащаются сканером лица 3D. Операционную систему iOS 12 представили на WWDC в июне текущего года. Инженеры в ней уделили внимание оптимизации интерфейса, а также улучшениям системы безопасности. Например, на экране блокировки были упорядочены уведомления.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:30
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