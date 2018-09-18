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Степан Меньщиков прошел процедуру омоложения лица

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньшиков решил немного помолодеть. На своей странице в социальной сети Instagram он сообщил подписчикам о том, что побывал в косметологической клинике, где профессионалы сделали ему несколько процедур, помогающих заметно освежить лицо.

«Заботливые руки врачей... иcкололи мое лицо так, что я аж помолодел лет на десять», - написал молодой человек, опубликовав небольшое видео, в котором показал, как это было.

Степан Меньщиков прошел процедуру омоложения лица

Стоит отметить, что подписчики Степана неоднозначно отреагировали на такую новость. Фанаты похвалили его за смелость и решительность, а также за желание выглядеть хорошо и ухоженно, ведь в основном мужчины абсолютно не уделяют внимания своей внешности.

Однако не обошлось и без критики. По мнению некоторых, представителям сильного пола не следует уподобляться слабому и делать уколы красоты. Максимум – это омолаживающие маски и крема для лица.

Степан Меньщиков прошел процедуру омоложения лица

«Эх Степа ну и докатился ты да такой жизни, дружища», «Правильно, правильно, Степка, молодость надо поддерживать», «И ты туда же?», «Черного кобеля не выкрасишь до бела!», «Правильно, публичный человек, должен хорошо выглядеть. Он работает лицом в первую очередь, а потом голос, харизма и т.д.…», «Всё правильно сделал! Этот морщинистый лоб ужасен был», «Началось, а потом губы, затем грудь, жопа, а потом вообще на перешивку в Таиланд. Всё», - высказывались пользователи Сети в комментариях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:53
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