Степан Меньщиков прошел процедуру омоложения лица

«Заботливые руки врачей... иcкололи мое лицо так, что я аж помолодел лет на десять», - написал молодой человек, опубликовав небольшое видео, в котором показал, как это было.

«Эх Степа ну и докатился ты да такой жизни, дружища», «Правильно, правильно, Степка, молодость надо поддерживать», «И ты туда же?», «Черного кобеля не выкрасишь до бела!», «Правильно, публичный человек, должен хорошо выглядеть. Он работает лицом в первую очередь, а потом голос, харизма и т.д.…», «Всё правильно сделал! Этот морщинистый лоб ужасен был», «Началось, а потом губы, затем грудь, жопа, а потом вообще на перешивку в Таиланд. Всё», - высказывались пользователи Сети в комментариях.

Стоит отметить, что подписчики Степана неоднозначно отреагировали на такую новость. Фанаты похвалили его за смелость и решительность, а также за желание выглядеть хорошо и ухоженно, ведь в основном мужчины абсолютно не уделяют внимания своей внешности.Однако не обошлось и без критики. По мнению некоторых, представителям сильного пола не следует уподобляться слабому и делать уколы красоты. Максимум – это омолаживающие маски и крема для лица.