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Мужчина из Мэриленда «выгуливал» свою жену с помощью собачьего ошейника и поводка

Издание Washington Times сообщает о происшествии, случилось которое в городе Мэриленд. Местный житель решил вывести на прогулку свою жену, страдающую деменцией, надев на нее собачий ошейник.
Мужчина из Мэриленда «выгуливал» свою жену с помощью собачьего ошейника и поводка


Как объяснил сам мужчина, использовал он аксессуар для животного с целью посетить ярмарку в Пенсильвании. Таким способом он планировал удерживать свою вторую половину, так как она страдает слабоумием и может быстро потеряться. Лучшего решения в данной ситуации он найти не мог.

Такое странное поведение пары шокировало местных жителей. Они решили сообщить в правоохранительные органы, тем более, что на шее у женщины просматривались подозрительные красные следы. В свою очередь, 66-летний американец оправдывался, утверждая, что 20-сантиметровый поводок дергает не сильно, а изначально он был застегнут на талии, но каким-то образом поднялся вверх. От женщины вразумительного ответа получить не удалось, говорила она невнятным языком и не понимала где находится.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:05
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