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Google тайно проникла в смартфоны без ведома пользователей

Google тайно проник в смартфоны и менял настройки без ведома пользователей. Компания уже извинилась за неприятный поступок.
Google тайно проникла в смартфоны без ведома пользователей

Недавно компания Google призналась, что проникла в смартфоны пользователей и меняла настройки без кого-либо ведома. Оказалось, что это был внутренний эксперимент по проверке функций экономии батареи, который был ошибочно развернут для большего количества пользователей, чем предполагалось. Google извинилась, добавив: «Извините за путаницу».

Как известно владельцы смартфона Google Pixel начали жаловаться на отключение энергосберегающего режима. Также все параметры телефонов были сброшены до первоначальных настроек. Проблема коснулась операционных систем Android Pie 9.0.

Сам факт того, что Google может удаленно изменять настройки на смартфонах собственного производства без уведомления пользователя было плохо воспринято общественностью.

 
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Технологии
Добавил: Бояринцев Владислав Сегодня, 19:42
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