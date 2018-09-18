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Участница Дома-2 припомнила Ольге Бузовой ее мерзкий поступок

Многие высказывания ведущей телепроекта Дом-2 Ольги Бузовой оборачивается против неё же.

Вот и во время разговора с участницей телестройки Маргаритой Ларченко, Бузова назвала ее разлучницей, которая лезет в отношения пар.

Участница Дома-2 припомнила Ольге Бузовой ее мерзкий поступок

Маргарита в ответ не стала молчать и быстренько напомнила ведущей о ее некрасивых поступках.

Ларченко, в частности, заявила, что Ольга когда-то увела из семьи футболиста Дмитрия Тарасова. Марго при этом подчеркнула, что тогда в семье спортсмена рос ребенок, однако влюбленную в Тарасова Бузову это почему-то абсолютно не смутило.

После этого Ольга разнервничалась и начала кричать в ответ набор оскорблений.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:39
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