Участница Дома-2 припомнила Ольге Бузовой ее мерзкий поступок

Вот и во время разговора с участницей телестройки Маргаритой Ларченко, Бузова назвала ее разлучницей, которая лезет в отношения пар.Маргарита в ответ не стала молчать и быстренько напомнила ведущей о ее некрасивых поступках.Ларченко, в частности, заявила, что Ольга когда-то увела из семьи футболиста Дмитрия Тарасова. Марго при этом подчеркнула, что тогда в семье спортсмена рос ребенок, однако влюбленную в Тарасова Бузову это почему-то абсолютно не смутило.После этого Ольга разнервничалась и начала кричать в ответ набор оскорблений.