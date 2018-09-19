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Дмитрий Нагиев рассказал, как рвал колготки Ларисы Гузеевой в ресторане

Дмитрий Нагиев рассказал блогеру Юрию Дудь о произошедшей смешной ситуации с Ларисой Гузеевой. Актер поведал, что ведущая пригласила его в ресторан, где после распития спиртных напитков она порвала колготки, после чего шоумен их сорвал.

Дмитрий Нагиев рассказал, как рвал колготки Ларисы Гузеевой в ресторане


По словам Дмитрия Нагиева, когда он был еще студентом, Лариса Гузеева уже приобрела известность после роли в фильме "Жестокий романс". Актриса показывала какому-то режиссеру из США свое учебное заведение, после чего они отправились в ресторан. Она также пригласила Дмитрия Нагиева.

Дмитрий Нагиев рассказал, как рвал колготки Ларисы Гузеевой в ресторане


Компания весело проводила время, распивая спиртные напитки. Лариса Андреевна подошла к шоумену и сообщила, что у нее проблема - она зацепила колготки. Нетрезвый актер предложил их снять, после чего внезапно посреди ресторана сорвал колготки с Ларисы Гузеевой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:29
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