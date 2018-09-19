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Аналитики анонсировали профессии, которые вскоре исчезнут в России

Аналитики анонсировали профессии, которые могут вскоре исчезнуть в России. Профессии в области торговли и массовые специальности к 2020 году могут исчезнуть с рынка труда РФ.

Аналитики анонсировали профессии, которые вскоре исчезнут в России


Соответствующие обязанности по всей видимости будут исполнять роботы. Аналитики считают, что под сокращение попадут до 30 процентов россиян, работающих во всех сферах. Но пока полностью заменить людей робот не способен. В свою очередь механизм будет исполнять только отдельные функции. Согласно мнению Евгения Кузнецова - амбассадора столичного отделения университета Сингулярности, исчезновение может, прежде всего, грозить следующим массовым специальностям: водитель грузовика, офисный сотрудник средней руки, продавец. По словам экспертов, интернет-торговля заменяет обычные магазины. Появляются также роботизированные торговые точки.

Евгений Кузнецов отметил, что наименее вытесняются профессии, связанные с коммуникацией с людьми. Речь в первую очередь ведётся в отношении учителей, медсестёр и врачей.

 
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Общество / Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:18
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