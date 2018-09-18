Навка предстала в образе «черного лебедя» на вечеринке журнала Tatler

На вечеринке появились Яна Рудковская, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Дмитрий Маликов с супругой Еленой, Ингеборга Дапкунайте, Василий Вакуленко. Однако внимание многих присутствующих привлекла к себе Татьяна Навка.Супруга Дмитрия Пескова кокетливо обнажило плечи. Лиф платья украсили большие цветы в форме роз. Подол наряда был оторочен кружевом. Свой образ эффектная блондинка дополнила сумкой-клатчем и обувью на невысоком каблуке. Навке сделали легкий макияж и легкую укладку в ретро-стиле.