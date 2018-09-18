В Китае Google будет связывать номера телефонов с поисковыми запросами

В августе 2018 года Google для Китая начала разрабатывать цензурируемую поисковую систему Dragonfly, которая должна отслеживать пользователей по мобильным номерам. Считается, что это упростит слежение за гражданами местным правительством. Dragonfly связывает мобильный номер с каждым поисковым запросом пользователя. Активист за права человека, Синтия Вонг, утверждает, что система позволит еще легче следить за гражданами Китая, отслеживать и профилировать их поведение.Как известно, создания Dragonfly привели к протестам работников в компании Google. Один из старших научных сотрудников пошел в отставку в связки с этим.