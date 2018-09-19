«Люблю родной город»: Ирина Безрукова приехала для сьемок в Ростов

Ирина Безрукова приехала в Ростов ненадолго. Артистка после прогулки не могла заснуть, потому что её переполняли чувства. Кинозвезда ощутила себя героиней фантастического фильма, где она возвращается в детство и юность. Пост в течение семнадцати часов сумел собрать около 4,5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 90 комментариев от многочисленных фанатов звезды.«Малая земля» - это авторский проект Сергея Майорова. В документальной ленте знаменитости возвращаются в прошлое, а именно в начало их биографии. Поклонники задаются вопросом, приехала ли бы в Ростов Ирина Владимировна без этого проекта.