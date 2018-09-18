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Эксперты назвали положительные стороны новой Lada XRAY Cross

Эксперты назвали положительные стороны внедорожной версии Lada XRAY Cross. По их словам, модель вполне заслуживает внимания.
Эксперты назвали положительные стороны новой Lada XRAY Cross

После модернизации клиренс модели уменьшился на 20 мм и достиг показателя 215 мм. В техническом плане Lada XRAY Cross оснастили электрическим усилителем руля, дисковыми тормозами и L-образными передними рычагами подвески. Считается, что автомобиль является идеальным при его эксплуатации в зимних условиях, ведь в салоне транспортного средства подогревается буквально все: от зеркал до кресел.

Будущих владельцев порадуют силовые характеристики Lada XRAY Cross. Под капотом установлен 122-агрегат, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или классическим «автоматом».

 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:03
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