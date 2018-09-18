Эксперты назвали положительные стороны новой Lada XRAY Cross

После модернизации клиренс модели уменьшился на 20 мм и достиг показателя 215 мм. В техническом плане Lada XRAY Cross оснастили электрическим усилителем руля, дисковыми тормозами и L-образными передними рычагами подвески. Считается, что автомобиль является идеальным при его эксплуатации в зимних условиях, ведь в салоне транспортного средства подогревается буквально все: от зеркал до кресел.Будущих владельцев порадуют силовые характеристики Lada XRAY Cross. Под капотом установлен 122-агрегат, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или классическим «автоматом».