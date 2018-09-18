ФАС высказала предупреждения по факту заявлений о росте цен на хлеб

Как указывает ведомство, Востриков и Корбут ранее высказывались относительно прогноза увеличения цен на хлеб, при изготовлении которого используется высокосортная пшеничная мука. Основанием для подорожания послужили изменения курсов валют и снижение необходимых показателей сбора урожая.Как отметили в ФАС России, подобные заявления публичного характера, могут быть восприняты, как ориентир хозяйствующим субъектам. На этом основании должностные лица получили предостережение, относительно публичных заявлений о росте цен на хлеб.Согласно данным от Минсельхоза известно, что существенных предпосылок для роста цен нет. По всем прогнозам, валовый сбор зерновых составит примерно 105 млн. тонн. Этим показателем будут превышены средние значения последних 10-ти лет.