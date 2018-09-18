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Дмитрий Нагиев объяснил свое двоякое отношение к пенсионной реформе

Знаменитый актер и шоумен Дмитрий Нагиев в своем интервью для телепередачи «вДудь» рассказал ведущему о своем отношении к пенсионной реформе в России. Оно оказалось достаточно двояким.


Дмитрий Нагиев объяснил свое двоякое отношение к пенсионной реформе


Всем известно, что Дмитрий Нагиев стал ведущим нового шоу под названием «Голос 60+». Юрий Дудь стал задавать вопросы, проводящие параллель между данным шоу и новой пенсионной реформой в стране. Однако актер сразу «пресек» возможную связь между этими двумя событиями и призвал не связывать одно с другим.

Актер решил поделиться со зрителями передачи своим отношением к пенсионной реформе. С одной стороны, он считает, что такие меры необходимы для нормализации экономики государства и выхода у властей нет, тем более, что общий уровень жизни населения вырос. А с другой стороны, его волнует, что теперь бабушки и дедушки не смогут проводить свое свободное время со своими внуками и учить их разным жизненным хитростям. Нагиев охотно рассказал и о своем детстве, где его дедушка научил езде на велосипеде, а бабушка угощала самыми вкусными пирожками и водила собирать малину. Теперь, утверждает артист, многие внуки будут лишены таких теплых воспоминаний.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:35
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