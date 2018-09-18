Александра Шева оголила грудь спустя месяц после маммопластики

Стоит отметить, что с момента окончания операции по увеличению груди девушка так и не показала публике конечный результат. На своей странице в социальной сети Instagram она выкладывала фото в фиксирующем белье, однако в нем результат виден был очень плохо.Но сегодня Саша все-таки решила продемонстрировать всю красоту своего нового бюста, опубликовав в Stories снимок в бюстгальтере, на котором отчетливо видно, что грудь у экс-звезды реалити-шоу действительно увеличилась и стала подтянутой.Многие подписчики Шевы написали, что ее новый размер груди смотрится очень гармонично по отношению к фигуре и похвалили за смелость. Однако не обошлось и без тех, кто назвал девушку неестественной и призвал прекратить экспериментировать над своей внешностью.Впрочем, сама бывшая героиня телестройки не считает, что выглядит слишком неестественно, ей нравится то, как она сейчас выглядит, поскольку чувствует себя очень комфортно и уверенно.