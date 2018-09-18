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Александра Шева оголила грудь спустя месяц после маммопластики

Ни для кого не секрет, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» не боится делать пластические операции и без всяких опасений ложится под нож хирурга. Так, за последние несколько месяцев девушка увеличила себе губы, удалила комки Биша, избавилась от второго подбородка, а также сделала маммопластику.

Александра Шева оголила грудь спустя месяц после маммопластики

Стоит отметить, что с момента окончания операции по увеличению груди девушка так и не показала публике конечный результат. На своей странице в социальной сети Instagram она выкладывала фото в фиксирующем белье, однако в нем результат виден был очень плохо.

Но сегодня Саша все-таки решила продемонстрировать всю красоту своего нового бюста, опубликовав в Stories снимок в бюстгальтере, на котором отчетливо видно, что грудь у экс-звезды реалити-шоу действительно увеличилась и стала подтянутой.

Александра Шева оголила грудь спустя месяц после маммопластики

Многие подписчики Шевы написали, что ее новый размер груди смотрится очень гармонично по отношению к фигуре и похвалили за смелость. Однако не обошлось и без тех, кто назвал девушку неестественной и призвал прекратить экспериментировать над своей внешностью.

Впрочем, сама бывшая героиня телестройки не считает, что выглядит слишком неестественно, ей нравится то, как она сейчас выглядит, поскольку чувствует себя очень комфортно и уверенно.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:04
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