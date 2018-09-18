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Подтвержден скорый выход защищенного смартфона LG Q9

В скором времени состоится выход защищенного смартфона LG Q9. В регистрации FCC подтверждена информация о том, что из коробки пользователь получит девайс, осуществляющий работу под управлением Android Oreo.
Подтвержден скорый выход защищенного смартфона LG Q9

В начале сентября появилась информация о том, что к выходу готовится смартфон LG Q9. Модельный номер устройства - LM-Q850FA. Она была замечена в базе данных Федеральной комиссии по связи США. Источники уверены, что речь идет именно о смартфоне LG Q9.

Факт регистрации FCC свидетельствует о том, что устройство предназначено для выпуска на территории США. Следовательно, можно сделать вывод, что девайс анонсирует в ближайшем времени.

«Сердцем» устройства выступит однокристальный Snapdragon 660. Он будет осуществлять работу вместе с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность ответственен аккумулятор емкостью 3550 мАч. Ориентировочная цена новинки составит 280 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:16
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