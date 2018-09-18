Подтвержден скорый выход защищенного смартфона LG Q9

В начале сентября появилась информация о том, что к выходу готовится смартфон LG Q9. Модельный номер устройства - LM-Q850FA. Она была замечена в базе данных Федеральной комиссии по связи США. Источники уверены, что речь идет именно о смартфоне LG Q9.Факт регистрации FCC свидетельствует о том, что устройство предназначено для выпуска на территории США. Следовательно, можно сделать вывод, что девайс анонсирует в ближайшем времени.«Сердцем» устройства выступит однокристальный Snapdragon 660. Он будет осуществлять работу вместе с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность ответственен аккумулятор емкостью 3550 мАч. Ориентировочная цена новинки составит 280 долларов.