Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной дочери Ольги Рапунцель тремор всего тела

«У ребенка тремор всего тела. У нас с ней дети разницей в 2 дня и моего так не трясло никогда! Это не просто шевеления руками, вот он у меня лежит такой же. Она 1 родила, я - 3 апреля. Хоть бы я ошиблась…» - написала одна из встревоженных зрителей «Дома-2».

И эфир, который показали несколько дней назад многих поклонников реалити-шоу, поверг в шок, поскольку они заметили, что у 5-месячной девочки тремор всего тела.В Сеть даже выложили отрывок, на котором отчетливо видно, как Василиса резко дергает руками и ногами, наблюдая за тем, как ее отец пытается привязать любимую игрушку к воздушным шарам.Фанаты телестройки не на шутку забеспокоились и даже начали бить тревогу, ведь по их мнению, молодые родители относятся к своей дочери наплевательски и не показывают ее педиатрам, хотя должны это делать каждый месяц, дабы специалист мог проверить, хорошо ли она растет, набирает вес и развивается для своего возраста.