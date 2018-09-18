Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной дочери Ольги Рапунцель тремор всего тела
Ни для кого не секрет, что участники телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко с недавних пор являются родителями прекрасной малышки по имени Василиса. Девочка с трех месяцев растет на глазах у зрителей, которые очень пристально следят за тем, как супруги заботятся о ней.
И эфир, который показали несколько дней назад многих поклонников реалити-шоу, поверг в шок, поскольку они заметили, что у 5-месячной девочки тремор всего тела.
В Сеть даже выложили отрывок, на котором отчетливо видно, как Василиса резко дергает руками и ногами, наблюдая за тем, как ее отец пытается привязать любимую игрушку к воздушным шарам.
Фанаты телестройки не на шутку забеспокоились и даже начали бить тревогу, ведь по их мнению, молодые родители относятся к своей дочери наплевательски и не показывают ее педиатрам, хотя должны это делать каждый месяц, дабы специалист мог проверить, хорошо ли она растет, набирает вес и развивается для своего возраста.
И эфир, который показали несколько дней назад многих поклонников реалити-шоу, поверг в шок, поскольку они заметили, что у 5-месячной девочки тремор всего тела.
В Сеть даже выложили отрывок, на котором отчетливо видно, как Василиса резко дергает руками и ногами, наблюдая за тем, как ее отец пытается привязать любимую игрушку к воздушным шарам.
Фанаты телестройки не на шутку забеспокоились и даже начали бить тревогу, ведь по их мнению, молодые родители относятся к своей дочери наплевательски и не показывают ее педиатрам, хотя должны это делать каждый месяц, дабы специалист мог проверить, хорошо ли она растет, набирает вес и развивается для своего возраста.
«У ребенка тремор всего тела. У нас с ней дети разницей в 2 дня и моего так не трясло никогда! Это не просто шевеления руками, вот он у меня лежит такой же. Она 1 родила, я - 3 апреля. Хоть бы я ошиблась…» - написала одна из встревоженных зрителей «Дома-2».