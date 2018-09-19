Константин Меладзе в Сети показал фанатам репетицию нового состава «ВИА Гры»

23-летняя Ульяна Синецкая стала новой участницей коллектива «ВИА Гра». Ранее артистка участвовала в телешоу «Голос», где была подопечной композитора Александра Градского. Сегодня Константин Меладзе обнародовал в соцсети видеоролик с репетиции «ВИА Гры». Под постом продюсер написал, что у группы начался новый этап – репетиции и фотосессии. Также он сообщил, что скоро появятся новые хиты и множество выступлений.В кадре артистки стоят напротив зеркала, исполняя чувственный танец. Но не всем фанатам понравились новые участницы группы. По словам поклонников, самый лучший состав «ВИА Гры» - это Анна Седокова, Вера Брежнева и Надежда Грановская. Но на критику фолловеров ответил сам Константин Меладзе. Он сказал, что хватит жить прошлым. По его словам, если им нее нравится, тогда пускай не смотрят и не слушают.