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Константин Меладзе в Сети показал фанатам репетицию нового состава «ВИА Гры»

Недавно новой солисткой коллектива «ВИА Гра» стала Ульяна Синецкая, что не понравилось многим поклонникам. Сегодня Константин Меладзе в своем микроблоге Instagram продемонстрировал фанатам репетицию нового состава женской группы.

Константин Меладзе в Сети показал фанатам репетицию нового состава «ВИА Гры»


23-летняя Ульяна Синецкая стала новой участницей коллектива «ВИА Гра». Ранее артистка участвовала в телешоу «Голос», где была подопечной композитора Александра Градского. Сегодня Константин Меладзе обнародовал в соцсети видеоролик с репетиции «ВИА Гры». Под постом продюсер написал, что у группы начался новый этап – репетиции и фотосессии. Также он сообщил, что скоро появятся новые хиты и множество выступлений.

Константин Меладзе в Сети показал фанатам репетицию нового состава «ВИА Гры»


В кадре артистки стоят напротив зеркала, исполняя чувственный танец. Но не всем фанатам понравились новые участницы группы. По словам поклонников, самый лучший состав «ВИА Гры» - это Анна Седокова, Вера Брежнева и Надежда Грановская. Но на критику фолловеров ответил сам Константин Меладзе. Он сказал, что хватит жить прошлым. По его словам, если им нее нравится, тогда пускай не смотрят и не слушают.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:32
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