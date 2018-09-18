В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4 человек

Как стало известно, на одном из отрезков трассы из Москвы на Уфу произошло лобовое столкновение двух участников движения: LADA Granta и грузовика «Iveco». В легковом автомобиле находилась семья из четырех человек, в том числе и двое детей, все пассажиры погибли на месте почти мгновенно.Для того,Ю чтобы поднять прицеп грузовика с примятой легковушки и изъятия из нее тел погибших, были привлечены сотрудники спасательной службы МЧС. Все подробности аварии выясняются сотрудниками Следственного комитета республики.