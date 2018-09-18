В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4 человек
ДТП произошло на трассе Москва-Уфа сегодня примерно в половине пятого вечера. Грузовик столкнулся с автомобилем LADA Granta, все пассажиры легковушки погибли сразу.
Как стало известно, на одном из отрезков трассы из Москвы на Уфу произошло лобовое столкновение двух участников движения: LADA Granta и грузовика «Iveco». В легковом автомобиле находилась семья из четырех человек, в том числе и двое детей, все пассажиры погибли на месте почти мгновенно.
Для того,Ю чтобы поднять прицеп грузовика с примятой легковушки и изъятия из нее тел погибших, были привлечены сотрудники спасательной службы МЧС. Все подробности аварии выясняются сотрудниками Следственного комитета республики.
Как стало известно, на одном из отрезков трассы из Москвы на Уфу произошло лобовое столкновение двух участников движения: LADA Granta и грузовика «Iveco». В легковом автомобиле находилась семья из четырех человек, в том числе и двое детей, все пассажиры погибли на месте почти мгновенно.
Для того,Ю чтобы поднять прицеп грузовика с примятой легковушки и изъятия из нее тел погибших, были привлечены сотрудники спасательной службы МЧС. Все подробности аварии выясняются сотрудниками Следственного комитета республики.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:28