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Эксперты представили подробный разбор инцидента с крушением Ил-20 в Сирии

Новостным изданием «ПолитЭксперт» получен подробный разбор инцидента, в ходе которого российский самолёт Ил-20 потерпел крушение в Сирии.

Эксперты представили подробный разбор инцидента с крушением Ил-20 в Сирии


Отечественный самолет-разведчик Ил-20 17 сентября в 23:00 пропал с радаров. В это время начался ракетный обстрел ВВС Израиля по сирийской Латакии. ПВО САР в ходе безответственных действий Тель-Авива сбили российский Ил-20. На его борту находились 15 военных. О начале атаки Израиль предупредил за минуту до запуска ракет. Вследствие этого разведчик Ил-20 не имел шансов на спасение. По версии МО, ВВС Израиля прикрылись российским воздушным судном.

Когда база утратила связь с разведчиком РФ, последней переданной информацией с борта самолёта стали пуски ракет, осуществляемые с французского фрегата «Оверень». Он находился в акватории Средиземного моря, вблизи провинции Латакия. Французская сторона заявила, что не имеет отношения к удару, произведённому по САР и крушению российского самолета.

Российское военное ведомство сообщает, что вина в крушении отечественного самолета-разведчика лежит полностью на Израиле, начавшему атаку на сирийскую Латакию, предупредив российские военные силы за минуту до начала обстрела. Ответом на атаку истребителей Израиля стало срабатывание сирийских систем ПВО. В данном случае ракеты выпустили из комплекса С-200. Попадание при этом пришлось на российский Ил-20. По сути, им прикрылись ВВС Израиля.

Сергей Шойгу - глава МО РФ, заявил, что ведомство России неоднократно призывало израильские войска не наносить удары по САР. Но все обращения были в итоге проигнорированы иностранной стороной. По его словам, вина за сбитый на территории Сирии российский самолет, а также гибель экипажа лежит полностью на израильской стороне. В МО отметили, что российский самолет потерпел крушение в 27 км западнее от Баниаса в Латакии. В свою очередь на месте крушения нашли обломки Ил-20, личные вещи экипажа, фрагменты тел.

В Средиземном море на сегодняшний день продолжаются поиски. В них участвуют восемь кораблей, катеров, судов обеспечения, которые входят в состав ВМФ Российской Федерации. К месту крушения направили также «Селигер». На нём установлены глубоководные аппараты.

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:56
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