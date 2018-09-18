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"На самом деле": Александр Семчев соблазнил невесту сына

Гостем программы "На самом деле" стал заслуженный артист Александр Семчев. Сын актера – Кирилл заявил, что отец соблазнил его невесту.

"На самом деле": Александр Семчев соблазнил невесту сына


По словам кинозвезды, шесть месяцев назад он пригласил своего сына в Москву для того, чтобы помочь ему с работой. Актер разрешил наследнику некоторое время пожить у него, пока тот не встанет твердо на ноги, но Кирилл ни к чему не стремился. Однако молодой человек заявил, что его жизнь в отцовском доме была настоящим адом. По словам сына артиста, отец постоянно предъявлял ему коммунальные счета, а также заставлял найти работу. Однако последней каплей стало предательство родителя. Кирилл сообщил, что застукал свою невесту и папу прямо в постели. Александр Семчев вину перед сыном не испытывает. Артист признался, что у него действительно отношения с девушкой, так как не знает, кем она приходилась Кириллу. Проверка на детекторе лжи показала, что актер не уважает собственного наследника. Семчев-старший считает, что он более достойный любви этой женщины.

"На самом деле": Александр Семчев соблазнил невесту сына


Бывшая девушка сына кинозвезды Анна Тарасова тоже появилась в студии. Она публично отреклась от Семчева-младшего. Молодая женщина заявила, что Кирилл ей не делал предложение, так что она ему не приходится невестой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:47
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