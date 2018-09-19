Мать рассмотрела на фотографии свою не родившуюся еще дочь

Женщина рассказала, что рассматривала фотокарточки, которые были сделаны давно. Один из снимков, почему-то привлек ее внимание - на переднем плане стояла старшая дочь, а на втором плане ей удалось разглядеть четкий силуэт детского лица. Данный силуэт оказался очень похож на младшую дочь героини.Читатели этой истории не усомнились в подлинности снимка, потому что на нем нет никаких размазанных белых пятен и странных теней. Однако некоторые пользователи все же отнеслись к данной истории скептически и предположили, что это была просто кукла. Но женщина утверждает, что никаких игрушек и кукол тогда в помещении не было, а в доме находились только они с дочерью.