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Мать рассмотрела на фотографии свою не родившуюся еще дочь

Мать двоих детей недавно опубликовала в сети Интернет фотоснимок, на котором она увидела очертания дочери, на тот момент еще не появившейся на свет. Пользователи Сети интернет не отрицают подлинность снимка.

Мать рассмотрела на фотографии свою не родившуюся еще дочь


Женщина рассказала, что рассматривала фотокарточки, которые были сделаны давно. Один из снимков, почему-то привлек ее внимание - на переднем плане стояла старшая дочь, а на втором плане ей удалось разглядеть четкий силуэт детского лица. Данный силуэт оказался очень похож на младшую дочь героини.

Читатели этой истории не усомнились в подлинности снимка, потому что на нем нет никаких размазанных белых пятен и странных теней. Однако некоторые пользователи все же отнеслись к данной истории скептически и предположили, что это была просто кукла. Но женщина утверждает, что никаких игрушек и кукол тогда в помещении не было, а в доме находились только они с дочерью.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:27
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