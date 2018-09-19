Средневековые гобелены сохранили сведения о столкновениях Нибиру с Землей

Было принято решение заново изучить древнейшие полотна для разгадки тайны. На гобеленах сохранились до сегодняшних дней сюжетные композиции свидетельствующие о давнем столкновении двух планет. Специалисты из Ирландии подтвердили нахождение у них документов, которые доказывают, что очевидцы из разных стран мира наблюдали в небе объекты больших размеров на фоне пролетающих комет. Все найденные записи с датами и временем изучаются.Уже установлено, что не доброжелательный гость снова приближается к Земле, но подробная информация пока содержится в тайне.