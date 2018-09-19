АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Средневековые гобелены сохранили сведения о столкновениях Нибиру с Землей

На средневековых гобеленах сохранились сведения о столкновении загадочной планеты Нибиру и Земли. Споры уфологов разгораются с новой силой.

Средневековые гобелены сохранили сведения о столкновениях Нибиру с Землей


Было принято решение заново изучить древнейшие полотна для разгадки тайны. На гобеленах сохранились до сегодняшних дней сюжетные композиции свидетельствующие о давнем столкновении двух планет. Специалисты из Ирландии подтвердили нахождение у них документов, которые доказывают, что очевидцы из разных стран мира наблюдали в небе объекты больших размеров на фоне пролетающих комет. Все найденные записи с датами и временем изучаются.

Уже установлено, что не доброжелательный гость снова приближается к Земле, но подробная информация пока содержится в тайне.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 00:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изучен способ защиты человеческого организма от
Средневековые гобелены сохранили сведения о
Юлия Ковальчук заявила, что от «хороших женщин»
Снимки NASA показали на поверхности Марса
Врачи: "Синдром отличницы" вреден для здоровья
Amazon готовит выпуск восьми новых гаджетов с
Эксперты нашли объяснение азарту игроков и дали
Героиня «СашиТани» Валентина Рубцова открыла
Небесная система отсчета будет обновлена
Яна Рудковская объяснилась за свой
Степан Меньщиков прошел процедуру омоложения лица
Экспедиция на Марс может негативно повлиять на
Навка предстала в образе «черного лебедя» на
В Китае Google будет связывать номера телефонов с
Эксперты назвали положительные стороны новой Lada
Михаил Пореченков в Москве открыл ресторан
Google тайно проникла в смартфоны без ведома
Участница Дома-2 припомнила Ольге Бузовой ее
Дмитрий Нагиев объяснил свое двоякое отношение к
Подтвержден скорый выход защищенного смартфона LG
Появились слухи о том, что Ольга Жарикова и
Александра Шева оголила грудь спустя месяц после
Эксперты представили подробный разбор инцидента с
ФАС высказала предупреждения по факту заявлений о
Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной
"На самом деле": Александр Семчев соблазнил
Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с
Минэнерго и Минприроды определили необходимые
В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4
Дисбактериоз может спровоцировать развитие
Просмотреть все новости