Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с экс-женихом дочери Валентина Юдашкина

Этим летом певец развелся с супругой Матильдой. Случившееся шокировало фанатов пары. Вскоре Сергей Шнуров стал проявлять симпатию к экс-избраннице Оксане Акиньшиной. После артиста видели в компании известной модели Ксении Никифоровой. Накануне музыкант пришел на светское мероприятие уже с красивой блондинкой, которую представил как писательницу Варвару. Однако выяснилось, что новая избранница исполнителя песен не писательница, а дочка уральского бизнесмена, которую зовут Ольга Абрамова.Раньше девушка состояла в отношениях с миллионером Русланом Фархиевым. Именно он на протяжении трех лет встречался с Галиной - дочерью Валентина Юдашкина, но в 2013 году пара рассталась. Также Ольга Абрамова состояла в отношениях с наследником владельца «М-Видео» - Ларионом Зайонц. После мероприятия Сергей Шнуров и его новая возлюбленная продолжили вечер в отеле. В «тусовке» обсуждают, настоящий ли это роман или пассии певца просто захотелось пиара.