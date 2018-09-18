АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с экс-женихом дочери Валентина Юдашкина

Недавно Сергей Шнуров на премии GQ представил новую пассию - писательницу Варвару. Но выяснилось, что девушку зовут Ольга Абрамова, которая ранее встречалась с бывшим бойфрендом дочери Валентина Юдашкина.

Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с экс-женихом дочери Валентина Юдашкина


Этим летом певец развелся с супругой Матильдой. Случившееся шокировало фанатов пары. Вскоре Сергей Шнуров стал проявлять симпатию к экс-избраннице Оксане Акиньшиной. После артиста видели в компании известной модели Ксении Никифоровой. Накануне музыкант пришел на светское мероприятие уже с красивой блондинкой, которую представил как писательницу Варвару. Однако выяснилось, что новая избранница исполнителя песен не писательница, а дочка уральского бизнесмена, которую зовут Ольга Абрамова.

Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с экс-женихом дочери Валентина Юдашкина


Раньше девушка состояла в отношениях с миллионером Русланом Фархиевым. Именно он на протяжении трех лет встречался с Галиной - дочерью Валентина Юдашкина, но в 2013 году пара рассталась. Также Ольга Абрамова состояла в отношениях с наследником владельца «М-Видео» - Ларионом Зайонц. После мероприятия Сергей Шнуров и его новая возлюбленная продолжили вечер в отеле. В «тусовке» обсуждают, настоящий ли это роман или пассии певца просто захотелось пиара.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной
"На самом деле": Александр Семчев соблазнил
Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с
Минэнерго и Минприроды определили необходимые
В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4
Дисбактериоз может спровоцировать развитие
Ученые используют искусственный интеллект для
Дмитрий Нагиев пришёл на съёмки в окровавленных
Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева: «Я
Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном
Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове
Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами
На юго-западе Москвы в квартире две недели
В России расценки на бензин продолжают расти
Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с
В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена
В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей
Минобороны РФ представило один из первых объектов
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"
В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio
Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в
Компания Audi представила модель нового
Лера Фрост выложила в Сети видео интимного
Эксперты составили ТОП-5 самых удачных
«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном
Журнал Ксении Собчак не может заплатить
ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA
Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца
Просмотреть все новости