Минэнерго и Минприроды определили необходимые меры для стимулирования добычи нефти

В тексте внесенных предложений от министерств указано, что планируется введение механизмов повышения коэффициентов амортизации инвестиций в Западной Сибири и стимулирование геологоразведочных работ. Также будут расширены льготы для открытия новых месторождений.Рассматривается предоставление льгот при достижении степени выработанности недр до уровня 1%, вместо фиксации конкретных дат по началу и окончанию действия льгот НДПИ. Также будут стимулироваться третичные методы по увеличению нефтеотдачи, предусматривающие использование полимеров.Внесены предложения по использованию нефтяных оторочек, не разработанных по экономическим причинам и рассматриваемых как перспективная ресурсная база.