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Минэнерго и Минприроды определили необходимые меры для стимулирования добычи нефти

Для нефтяных компаний Минприроды и Минэнерго подготовили шесть типов льгот, цель которых стимулирование добычи нефти. Благодаря новым мерам планируется рост в отрасль инвестиций, а также увеличение соответствующих поступлений в бюджет, информация из сообщений Александра Новака, министра энергетики России.
Минэнерго и Минприроды определили необходимые меры для стимулирования добычи нефти


В тексте внесенных предложений от министерств указано, что планируется введение механизмов повышения коэффициентов амортизации инвестиций в Западной Сибири и стимулирование геологоразведочных работ. Также будут расширены льготы для открытия новых месторождений.

Рассматривается предоставление льгот при достижении степени выработанности недр до уровня 1%, вместо фиксации конкретных дат по началу и окончанию действия льгот НДПИ. Также будут стимулироваться третичные методы по увеличению нефтеотдачи, предусматривающие использование полимеров.

Внесены предложения по использованию нефтяных оторочек, не разработанных по экономическим причинам и рассматриваемых как перспективная ресурсная база.

 
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Экономика
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:34
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