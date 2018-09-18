На юго-западе Москвы в квартире две недели пролежал труп
В жилом доме одного из районов Москвы сотрудниками полиции было обнаружено тело мертвого пенсионера. Соседи сообщили о трупном запахе, которые исходил из квартиры.
Войдя в квартиру, полиция нашла труп пожилого мужчины, который находился в стадии разложения. Это был 61-летний хозяин жилплощади. Эксперты установили, что бездыханное тело пролежало примерно две недели.
Также отмечено, что квартиру заперли изнутри, и в ней был порядок. Разложенное тело отправили морг на детальную экспертизу, а Следственный комитет проводит проверку обстоятельств.
Войдя в квартиру, полиция нашла труп пожилого мужчины, который находился в стадии разложения. Это был 61-летний хозяин жилплощади. Эксперты установили, что бездыханное тело пролежало примерно две недели.
Также отмечено, что квартиру заперли изнутри, и в ней был порядок. Разложенное тело отправили морг на детальную экспертизу, а Следственный комитет проводит проверку обстоятельств.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:12