На юго-западе Москвы в квартире две недели пролежал труп

Войдя в квартиру, полиция нашла труп пожилого мужчины, который находился в стадии разложения. Это был 61-летний хозяин жилплощади. Эксперты установили, что бездыханное тело пролежало примерно две недели.Также отмечено, что квартиру заперли изнутри, и в ней был порядок. Разложенное тело отправили морг на детальную экспертизу, а Следственный комитет проводит проверку обстоятельств.