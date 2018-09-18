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На юго-западе Москвы в квартире две недели пролежал труп

В жилом доме одного из районов Москвы сотрудниками полиции было обнаружено тело мертвого пенсионера. Соседи сообщили о трупном запахе, которые исходил из квартиры.

На юго-западе Москвы в квартире две недели пролежал труп


Войдя в квартиру, полиция нашла труп пожилого мужчины, который находился в стадии разложения. Это был 61-летний хозяин жилплощади. Эксперты установили, что бездыханное тело пролежало примерно две недели.

Также отмечено, что квартиру заперли изнутри, и в ней был порядок. Разложенное тело отправили морг на детальную экспертизу, а Следственный комитет проводит проверку обстоятельств.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:12
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