В России расценки на бензин продолжают расти

Таким образом, оптовые цены на АИ-92 увеличились на 8% за август, а также первую неделю сентября. Цены на АИ-95 повысились на 18%, а на ДТ на 7%. Сложившаяся критическая ситуация вынуждает уже принимать срочные меры. Специальная комиссия под руководством Дмитрия Козака, вице-премьера, рассмотрела уже вопрос о том, чтобы в следующем месяце начать уже субсидирование внутренних расценок на бензин. Эту меру раньше предполагали ввести с 2019 года. Данная мера поможет покупателям топлива, а также нанесёт серьезный вред независимым развивающимся нефтяным компаниям, которые составляют 60% отечественного рынка.Между тем может пострадать бюджет России, потому что последствия тяжело будут сказываться на автозаправочных независимых станциях. Которые остаются без прибыли и поддержки. Рост цен на горючее происходит за счёт устройства рынка, где крупные НПЗ могут, не сговариваясь увеличивать цены. Также на данном рынке действует масса серых мини-НПЗ, производящих топливо низкого качества, не платящих налогов, создающих нездоровую конкуренцию. По мнению аналитиков, бензин в РФ будет и дальше дорожать. Этому способствует уменьшение рублевого курса, растущие оптовые цены, дорожающая нефть, предстоящее повышение акцизов.