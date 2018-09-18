АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

В России расценки на бензин продолжают расти

В России расценки на бензин, а также дизтопливо продолжают расти. Представители независимого топливного союза сообщили, что статистика по регионам является неутешительной.

В России расценки на бензин продолжают расти


Таким образом, оптовые цены на АИ-92 увеличились на 8% за август, а также первую неделю сентября. Цены на АИ-95 повысились на 18%, а на ДТ на 7%. Сложившаяся критическая ситуация вынуждает уже принимать срочные меры. Специальная комиссия под руководством Дмитрия Козака, вице-премьера, рассмотрела уже вопрос о том, чтобы в следующем месяце начать уже субсидирование внутренних расценок на бензин. Эту меру раньше предполагали ввести с 2019 года. Данная мера поможет покупателям топлива, а также нанесёт серьезный вред независимым развивающимся нефтяным компаниям, которые составляют 60% отечественного рынка.

Между тем может пострадать бюджет России, потому что последствия тяжело будут сказываться на автозаправочных независимых станциях. Которые остаются без прибыли и поддержки. Рост цен на горючее происходит за счёт устройства рынка, где крупные НПЗ могут, не сговариваясь увеличивать цены. Также на данном рынке действует масса серых мини-НПЗ, производящих топливо низкого качества, не платящих налогов, создающих нездоровую конкуренцию. По мнению аналитиков, бензин в РФ будет и дальше дорожать. Этому способствует уменьшение рублевого курса, растущие оптовые цены, дорожающая нефть, предстоящее повышение акцизов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами
На юго-западе Москвы в квартире две недели
В России расценки на бензин продолжают расти
Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с
В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена
В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей
Минобороны РФ представило один из первых объектов
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"
В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio
Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в
Компания Audi представила модель нового
Лера Фрост выложила в Сети видео интимного
Эксперты составили ТОП-5 самых удачных
«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном
Журнал Ксении Собчак не может заплатить
ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA
Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца
Столкновение троллейбуса, маршрутки и
В Тамбовской области на пруду рыбаки обнаружили
Правительство Украины и МВФ договорились об
В Башкирии мужчина и за 2000 руб ограбил киоск
В Смоленске с автовокзала эвакуировали пассажиров
Samsung Galaxy J6 Prime получил боковой
Филипп Киркоров продолжает признаваться в любви к
Санкт-Петербурге был найден труп пожилого мужчины
Кто на первое место?: Эксперты сравнили новинки
Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на
Представлен официальный тизер рестайлинг версии
Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли
Просмотреть все новости