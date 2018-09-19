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Малахов разместил в своем Instagram селфи с мэром Москвы

Андрей Малахов разместил в своем Instagram селфи с мужчиной, который нравится жене ведущего. Этим человеком оказался мэр Москвы.

Фото удалось сделать во время церемонии торжественного вступления в должность Собянина, который стал градоначальником Москвы. Максим Ликсутов, Человек рядом с Малаховым на селфи, является заместителем мэра столицы, а также руководителем Департамента транспорта. Жена Малахова, по словам ведущего, считает Ликсутова “самым импозантным человеком в мэрии”. Под фото Малахов написал, что зам мэра знает шведский язык и фразу “это фото для тебя…”.

Стоит отметить, что Андрей Малахов часто дает своей супруге Наталье Шкулевой поводы для ревности. Это связано с тем, что ведущий регулярно делает фото со многими дамами модельной внешности. Есть вероятность того, что данное селфи сделано именно в связи с подобными разговорами между супругами.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:00
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