Малахов разместил в своем Instagram селфи с мэром Москвы

Фото удалось сделать во время церемонии торжественного вступления в должность Собянина, который стал градоначальником Москвы. Максим Ликсутов, Человек рядом с Малаховым на селфи, является заместителем мэра столицы, а также руководителем Департамента транспорта. Жена Малахова, по словам ведущего, считает Ликсутова “самым импозантным человеком в мэрии”. Под фото Малахов написал, что зам мэра знает шведский язык и фразу “это фото для тебя…”.Стоит отметить, что Андрей Малахов часто дает своей супруге Наталье Шкулевой поводы для ревности. Это связано с тем, что ведущий регулярно делает фото со многими дамами модельной внешности. Есть вероятность того, что данное селфи сделано именно в связи с подобными разговорами между супругами.