Дмитрий Нагиев пришёл на съёмки в окровавленных трусах, показав пример дисциплины
Известный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев не смог отменить съёмки из-за своей болезни. Он дал интервью блогеру Юрию Дудю на канале YouTube.
Дмитрий Нагиев рассказал, что у него была проблема, он периодически страдал от почечных камней. Из-за очередного приступа боли Нагиев согласился на внеплановую операцию по удалению камней. А вот отменить запланированную съёмку, ради которой пригласили около сотни людей и аренду на два дня дорогостоящего помещения, актёр не смог.
«Я считаю себя дисциплинированным артистом. Есть вещи, которые нельзя отменить. Поэтому мне пришлось на второй день после операции явиться в этих окровавленных трусах», - пояснил своё поведение Дмитрий Нагиев.
Дмитрий Нагиев рассказал, что у него была проблема, он периодически страдал от почечных камней. Из-за очередного приступа боли Нагиев согласился на внеплановую операцию по удалению камней. А вот отменить запланированную съёмку, ради которой пригласили около сотни людей и аренду на два дня дорогостоящего помещения, актёр не смог.
«Я считаю себя дисциплинированным артистом. Есть вещи, которые нельзя отменить. Поэтому мне пришлось на второй день после операции явиться в этих окровавленных трусах», - пояснил своё поведение Дмитрий Нагиев.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:09