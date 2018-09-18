Дмитрий Нагиев пришёл на съёмки в окровавленных трусах, показав пример дисциплины

Дмитрий Нагиев рассказал, что у него была проблема, он периодически страдал от почечных камней. Из-за очередного приступа боли Нагиев согласился на внеплановую операцию по удалению камней. А вот отменить запланированную съёмку, ради которой пригласили около сотни людей и аренду на два дня дорогостоящего помещения, актёр не смог.«Я считаю себя дисциплинированным артистом. Есть вещи, которые нельзя отменить. Поэтому мне пришлось на второй день после операции явиться в этих окровавленных трусах», - пояснил своё поведение Дмитрий Нагиев.