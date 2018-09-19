Ученые: Шампуни и косметика могут вызвать рак груди

В эксперименте приняли участие 143 женщины, в возрастной категории 18-44 года, которые никогда не пользовались гормональными противозачаточными и не имеют никаких заболеваний в хронической стадии. У испытуемых брали образец уретры и измеряли уровень гормонов репродукции. В моче эксперты «искали» остатки веществ, которые содержатся в средствах гигиены и косметики.В итоге эксперимент показал ученым, что даже минимальное соединение химических компонентов содержащихся в косметике и других средствах ежедневного использования, способны «пошатнуть» уровень гормонов в организме женщины. А это дает «зеленый свет» зарождению раковых клеток.