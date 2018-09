Телескоп NASA обнаружил существование суперземли на орбите «близнеца» Солнца

Авторы открытия сообщают, что вращается открытая планета на орбите звезды HD39091, данное солнцеподобное космическое тело всего на 10% массивнее и больше Солнца, ориентировочный его возраст 3 миллиарда лет.Известна звезда HD39091 еще и как π Men, существует она в составе приполярного созвездия южного полушария неба Столовая Гора. Международной командой астрономов в 2000 году высказывалось предположение, что на ее орбите может существовать экзопланета π Men b, масса которой в 10 раз превышает Юпитер.Как предположили авторы работы, условия мощной гравитации π Men b не позволяют существовать жизни. Планета воздействует на соседей выталкивая их или бросая на звезду. Только согласно новым исследованиям удалось определить, что одна планета успешно удерживается на своей орбите.Открытую суперземлю обозначили как π Men c, она удалена от звезды примерно на 10 миллионов километров, это расстояние меньше в 6 раз расположения Меркурия от Солнца. Длится один год на ней примерно 6 земных дней, температура поверхности превышает 900 градусов Цельсия. Масса π Men c больше земной в 4-5 раз, размеры превышают Землю в 2 раза.Исследователи отметили, что из-за удаленности звезды от Солнца и ее яркости, суперземле π Men c предстоит стать объектом исследования для будущего телескопа NASA - «James Webb», возможности которого позволяют определить характер ее атмосферы.