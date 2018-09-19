Телескоп NASA обнаружил существование суперземли на орбите «близнеца» Солнца
Согласно данным, полученным телескопом NASA в июле августе текущего года, удалось открыть существование нового мира, представленного суперземлей, расположенной на орбите «близнеца» Солнца, удаленной от Земли на 60 световых лет. Опубликованы результаты исследований на страницах журнала Astronomy & Astrophysics.
Авторы открытия сообщают, что вращается открытая планета на орбите звезды HD39091, данное солнцеподобное космическое тело всего на 10% массивнее и больше Солнца, ориентировочный его возраст 3 миллиарда лет.
Известна звезда HD39091 еще и как π Men, существует она в составе приполярного созвездия южного полушария неба Столовая Гора. Международной командой астрономов в 2000 году высказывалось предположение, что на ее орбите может существовать экзопланета π Men b, масса которой в 10 раз превышает Юпитер.
Как предположили авторы работы, условия мощной гравитации π Men b не позволяют существовать жизни. Планета воздействует на соседей выталкивая их или бросая на звезду. Только согласно новым исследованиям удалось определить, что одна планета успешно удерживается на своей орбите.
Открытую суперземлю обозначили как π Men c, она удалена от звезды примерно на 10 миллионов километров, это расстояние меньше в 6 раз расположения Меркурия от Солнца. Длится один год на ней примерно 6 земных дней, температура поверхности превышает 900 градусов Цельсия. Масса π Men c больше земной в 4-5 раз, размеры превышают Землю в 2 раза.
Исследователи отметили, что из-за удаленности звезды от Солнца и ее яркости, суперземле π Men c предстоит стать объектом исследования для будущего телескопа NASA - «James Webb», возможности которого позволяют определить характер ее атмосферы.
Авторы открытия сообщают, что вращается открытая планета на орбите звезды HD39091, данное солнцеподобное космическое тело всего на 10% массивнее и больше Солнца, ориентировочный его возраст 3 миллиарда лет.
Известна звезда HD39091 еще и как π Men, существует она в составе приполярного созвездия южного полушария неба Столовая Гора. Международной командой астрономов в 2000 году высказывалось предположение, что на ее орбите может существовать экзопланета π Men b, масса которой в 10 раз превышает Юпитер.
Как предположили авторы работы, условия мощной гравитации π Men b не позволяют существовать жизни. Планета воздействует на соседей выталкивая их или бросая на звезду. Только согласно новым исследованиям удалось определить, что одна планета успешно удерживается на своей орбите.
Открытую суперземлю обозначили как π Men c, она удалена от звезды примерно на 10 миллионов километров, это расстояние меньше в 6 раз расположения Меркурия от Солнца. Длится один год на ней примерно 6 земных дней, температура поверхности превышает 900 градусов Цельсия. Масса π Men c больше земной в 4-5 раз, размеры превышают Землю в 2 раза.
Исследователи отметили, что из-за удаленности звезды от Солнца и ее яркости, суперземле π Men c предстоит стать объектом исследования для будущего телескопа NASA - «James Webb», возможности которого позволяют определить характер ее атмосферы.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:00