Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном платье
В Лос-Анджелесе на красной дорожке церемония вручения премии Emmy-2018 появилось множество кинозвезд. Однако наибольший интерес зрителей вызвала Эмилии Кларк, которая пришла на мероприятие в очень откровенном платье.
Звезда «Игры престолов» приняла решение выделиться среди знаменитостей, одев на церемонию наряд от Christian Dior. Полностью прозрачный верх платья с цветочной вышивкой и деликатным кружевом подчеркивало все достоинства фигуры Эмилии Кларк. На Emmy-2018 артистка представляла команду телесериала, который оказался в нескольких номинациях.
Эффектное появление 36-летней Кирстен Данст стало тоже неожиданностью для публики. Актриса пришла на церемонию вручения в компании своего бойфренда. Для выхода на люди артистка выбрала темно-синий наряд с ярко выраженным декольте, демонстрировавшим пышный бюст телезвезды.
Звезда «Игры престолов» приняла решение выделиться среди знаменитостей, одев на церемонию наряд от Christian Dior. Полностью прозрачный верх платья с цветочной вышивкой и деликатным кружевом подчеркивало все достоинства фигуры Эмилии Кларк. На Emmy-2018 артистка представляла команду телесериала, который оказался в нескольких номинациях.
Эффектное появление 36-летней Кирстен Данст стало тоже неожиданностью для публики. Актриса пришла на церемонию вручения в компании своего бойфренда. Для выхода на люди артистка выбрала темно-синий наряд с ярко выраженным декольте, демонстрировавшим пышный бюст телезвезды.