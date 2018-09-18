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Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном платье

В Лос-Анджелесе на красной дорожке церемония вручения премии Emmy-2018 появилось множество кинозвезд. Однако наибольший интерес зрителей вызвала Эмилии Кларк, которая пришла на мероприятие в очень откровенном платье.

Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном платье


Звезда «Игры престолов» приняла решение выделиться среди знаменитостей, одев на церемонию наряд от Christian Dior. Полностью прозрачный верх платья с цветочной вышивкой и деликатным кружевом подчеркивало все достоинства фигуры Эмилии Кларк. На Emmy-2018 артистка представляла команду телесериала, который оказался в нескольких номинациях.

Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном платье


Эффектное появление 36-летней Кирстен Данст стало тоже неожиданностью для публики. Актриса пришла на церемонию вручения в компании своего бойфренда. Для выхода на люди артистка выбрала темно-синий наряд с ярко выраженным декольте, демонстрировавшим пышный бюст телезвезды.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:36
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