Изучен способ защиты человеческого организма от пневмонии

Болезнь может возникнуть по разным причинам. Бактерии обитают в воде, особенно часто в кондиционерах, душевых и бойлерах. После вдыхания инфицированного пара, бактерии попадают в лёгкие и запускают процесс гибели иммунитета. После проведения ряда научных исследований и экспериментов установлено, что у клеток, отвечающих за иммунитет, есть защитный механизм, который до сих пор был не изучен. В клетках, подвергшихся заражению бактерией Legionella pneumophila, начинается синтез особенной молекулы, которая разрушает заражённую клетку. Бактерия оказывается не защищённой, и далее вступают в работу классические иммунные защитные реакции организма.«Этот процесс чем-то похож на «выкуривание» здоровыми белками клеток содержащих бактерию», - пояснил научный сотрудник Петрозаводского университета Александр Полторак.