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Изучен способ защиты человеческого организма от пневмонии

Российские биологи изучили способность человеческого организма бороться с бактерией Legionella pneumophila, которая приводит к воспалению лёгких, пневмонии и зачастую к летальному исходу.

Изучен способ защиты человеческого организма от пневмонии


Болезнь может возникнуть по разным причинам. Бактерии обитают в воде, особенно часто в кондиционерах, душевых и бойлерах. После вдыхания инфицированного пара, бактерии попадают в лёгкие и запускают процесс гибели иммунитета. После проведения ряда научных исследований и экспериментов установлено, что у клеток, отвечающих за иммунитет, есть защитный механизм, который до сих пор был не изучен. В клетках, подвергшихся заражению бактерией Legionella pneumophila, начинается синтез особенной молекулы, которая разрушает заражённую клетку. Бактерия оказывается не защищённой, и далее вступают в работу классические иммунные защитные реакции организма.

«Этот процесс чем-то похож на «выкуривание» здоровыми белками клеток содержащих бактерию», - пояснил научный сотрудник Петрозаводского университета Александр Полторак.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:00
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