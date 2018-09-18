Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами на территории Великобритании

Шетландские острова представляют собой архипелаг, расположенный на северо-востоке Шотландии. Британскими геологами в ходе изучения горных пород, взятых с различных участков островов, были обнаружены признаки древней катастрофы. Под толстым слоем торфа, расположенного на тринадцать метров выше уровня моря, обнаружили образцы пород, в которых имелись мгновенно образовавшиеся отложения песка. Это свидетельствует о приходе огромной волны. Специалисты отмечают, что природную катастрофу вызвал подводный оползень. Теперь нужно определить, где именно он произошел.Геологам до этого открытия на территории Шетландских островов, известна была только одна серия древнейших цунами в Европе. Они были вызваны подводными оползнями свыше 8 000 лет назад. Цунами произошли в северо-западной части от современной Норвегии.