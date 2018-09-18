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Лера Фрост выложила в Сети видео интимного характера со своим новым избранником

Несколько дней назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Валерия Фрост представила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram нового избранника. Им оказался Александр Шарыго – молодой человек из очень обеспеченной московской семьи.

Сейчас у ребят самый романтичный период в отношениях, а потому они не скрывают своего влечения друг к другу даже в публичных местах.

Лера Фрост выложила в Сети видео интимного характера со своим новым избранником

Так, к примеру, на днях Лера выложила в своем микроблоге видео, в котором можно увидеть, как она с Александром страстно целуется и обнимается в караоке-клубе, где они отдыхали вместе с друзьями.

Стоит отметить, что поклонники по-разному отреагировали на ролик. Одни писали, что возлюбленные смотрятся очень мило и совсем не страшно, что они выставляют свои чувства на показ, другие же наоборот раскритиковали девушку за то, что она демонстрирует публике очень личные моменты из своей жизни, напомнив ей, что счастье любит тишину, а не хайп.

Лера Фрост выложила в Сети видео интимного характера со своим новым избранником

«Кайфовые!!! Будьте счастливы!», «Господи, это как же деньги то надо любить, чтобы пофигу с кем...», «Прям видно что противно его целовать, девочки такие девочки», «Мужчина уважающий женщину подобным образом на публике вести себя не будет!», «Лера мне очень нравится твой выбор. В Вашем мужчине что то есть))) счастья Вам, главное чтобы Вам было хорошо вместе, ты счастливая с ним и это просто супер!!!» - писали пользователи Сети в комментариях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:03
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