В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер

ЧП произошло 12 числа прошлого месяца. В управлении комитета рассказали, что ребенок находился без присмотра старших, он открыл двери холодильника и нашел там пузырек с жидкостью, похожей на воду и сделал несколько глотков. Вместо воды в сосуде оказался уксус 70%, от полученных ожогов пищевода ребенок сразу умер.Полиция возбудила уголовное дело, и проводятся тщательные проверки всех подробностей случившего.