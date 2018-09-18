В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
В Саяногорске ребенок 1,5 года выпил 70% уксус и умер на месте от ожога пищеварительного тракта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика.
ЧП произошло 12 числа прошлого месяца. В управлении комитета рассказали, что ребенок находился без присмотра старших, он открыл двери холодильника и нашел там пузырек с жидкостью, похожей на воду и сделал несколько глотков. Вместо воды в сосуде оказался уксус 70%, от полученных ожогов пищевода ребенок сразу умер.
Полиция возбудила уголовное дело, и проводятся тщательные проверки всех подробностей случившего.
ЧП произошло 12 числа прошлого месяца. В управлении комитета рассказали, что ребенок находился без присмотра старших, он открыл двери холодильника и нашел там пузырек с жидкостью, похожей на воду и сделал несколько глотков. Вместо воды в сосуде оказался уксус 70%, от полученных ожогов пищевода ребенок сразу умер.
Полиция возбудила уголовное дело, и проводятся тщательные проверки всех подробностей случившего.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:43