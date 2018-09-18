В Смоленске с автовокзала эвакуировали пассажиров
Утром, 18 сентября, на смоленском автовокзале из-за угрозы взрыва произошло ЧП. Представители службы эвакуировали из здания всех пассажиров, посетителей и работников.
В пресс-службе УМВД сообщили, что на автостанции была найденная бесхозная сумка, которая вызвала подозрение у наблюдательных граждан. По прибытии пожарных и полицейских владелицу саквояжа удалось найти.
Оказалось, что внутри сумки ничего криминального не было, только личные вещи женщины. Работа автовокзала в данное время уже восстановлена.
В пресс-службе УМВД сообщили, что на автостанции была найденная бесхозная сумка, которая вызвала подозрение у наблюдательных граждан. По прибытии пожарных и полицейских владелицу саквояжа удалось найти.
Оказалось, что внутри сумки ничего криминального не было, только личные вещи женщины. Работа автовокзала в данное время уже восстановлена.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:16