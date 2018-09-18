В Смоленске с автовокзала эвакуировали пассажиров

В пресс-службе УМВД сообщили, что на автостанции была найденная бесхозная сумка, которая вызвала подозрение у наблюдательных граждан. По прибытии пожарных и полицейских владелицу саквояжа удалось найти.Оказалось, что внутри сумки ничего криминального не было, только личные вещи женщины. Работа автовокзала в данное время уже восстановлена.