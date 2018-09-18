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В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена бывшего заключенного

9 сентября в правоохранительные органы обратился мужчина, сообщивший представителям местной полиции о пропаже своей 37-ми летней дочери. Со слов пострадавшего, девушка проживала с мужем, ранее отбывавшим срок в тюрьме, и двумя маленькими детьми в Чебоксарах, однако не выходила на связь в течении длительного времени и не появлялась дома.

В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена бывшего заключенного


Сотрудники полиции опросили свидетелей и выяснили, недавно муж пропавший был замечен с большой сумкой в такси. После задержания мужчины для дачи показаний полицейские выяснили, что обвиняемый знает о произошедшем с супругой событии, более того, знает ее местонахождения на момент допроса. В результате обыска места, указанного мужчиной, была обнаружена погибшая жена обвиняемого. В результате дальнейшего допроса, мужчина сознался в совершении противоправных действий по отношению к девушке.

Стоит отметить, что обвиняемый трижды привлекался за нарушение закона и, в последний раз, провел в тюрьме 14 лет за совершение умышленного убийства при отягощающих обстоятельствах. Судьба двух детей мужчины, рожденных, вероятно, в браке с погибшей, на данный момент остается неизвестной.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:50
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