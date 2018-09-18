Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с нее алименты 15 000 рублей

Еще 13 лет назад суд решил, что Арсений - сын Натальи Штурм, должен жить с мамой. Развод артистки был сложным. Звезда рассказывала, что ее экс-супруг - Игорь Павлов периодически избивал ее, в последствие чего сломал ей ключицу и нос. Тогда закон стал на сторону пострадавшей артистки. Знаменитость не держала обиды на бывшего мужа и не препятствовала общению отца с сыном. Наталья Штурм даже позволила Игорю Павлову устроить Арсения в элитную школу, находившуюся возле его дома. Постепенно сын стал жить на 2 дома. Однако сейчас бывший супруг исполнительницы песен обратился в суд для того, чтобы получить опеку над наследником и взыскать с артистки алименты. Адвокат певицы рассказал, что в последнее время отец не разрешал матери видеться с сыном.Семейный кодекс России учитывает мнение детей, которые достигли 10-летнего возраста. Поэтому суд обязал Игоря Павлова обеспечить явку наследника на заседание, которое пройдет 18 сентября. В суде ребенок будет опрашиваться в присутствии педагога. Но адвокат уверен, что экс-супруг артистки постарается оказать психологическое давление на Арсения. Игорь Павлов также обратился в суд с просьбой освободить его от алиментов в размере 15 000 рублей, и при этом взыскать с Натальи Штурм 107 000 рублей на содержание их общего сына. Судебные разбирательства уже довели артистку до клиники, однако самое сложное ждет звезду впереди. 14-летнему подростку придется самостоятельно выбрать, с кем из родителей он хочет жить.