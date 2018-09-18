Юлия Ковальчук заявила, что от «хороших женщин» мужчины не уходят

Юлия Ковальчук является пользователем соцсети Insagram, и ведет там свой блог. Не так давно она поделилась со своими подписчиками информацией о том, что у нее миллион подписчиков. В связи с этим она поспешила объявить тем, кто недавно присоединился, о чем она никогда не будет делиться с общественностью. Ковальчук не будет выставлять напоказ свою личную жизнь, не будет критиковать знакомых и коллег, матерных выражений и вульгарности ждать не стоит. Также певица не намерена «заваливать» свой блог бесконечным количеством детских фотографий.Что касается личной жизни, то Юлия Ковальчук написал довольно колкую фразу, которая возмутила многих е подписчиков. Она утверждает, что от хороших женщин просто так мужчина не уйдет, но если он все-таки ушел, то нужно сесть и подумать о своем поведении. Читатели ее странички обрушили шквал возмущения, мол, не стоит винить в расколе только одну сторону, люди разные бывают, и плохие мужчины тоже попадаются.