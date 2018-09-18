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Юлия Ковальчук заявила, что от «хороших женщин» мужчины не уходят

Бывшая участница по-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в своем блоге Instagram заявила, что мужчины уходят не без причины. Подписчики осудили такое заявление звезды.


Юлия Ковальчук заявила, что от «хороших женщин» мужчины не уходят


Юлия Ковальчук является пользователем соцсети Insagram, и ведет там свой блог. Не так давно она поделилась со своими подписчиками информацией о том, что у нее миллион подписчиков. В связи с этим она поспешила объявить тем, кто недавно присоединился, о чем она никогда не будет делиться с общественностью. Ковальчук не будет выставлять напоказ свою личную жизнь, не будет критиковать знакомых и коллег, матерных выражений и вульгарности ждать не стоит. Также певица не намерена «заваливать» свой блог бесконечным количеством детских фотографий.

Что касается личной жизни, то Юлия Ковальчук написал довольно колкую фразу, которая возмутила многих е подписчиков. Она утверждает, что от хороших женщин просто так мужчина не уйдет, но если он все-таки ушел, то нужно сесть и подумать о своем поведении. Читатели ее странички обрушили шквал возмущения, мол, не стоит винить в расколе только одну сторону, люди разные бывают, и плохие мужчины тоже попадаются.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:58
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