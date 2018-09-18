Снимки NASA показали на поверхности Марса неизвестную рептилию

Как рассказывает сам Уоринг, лицо неизвестного существа выглядывает из темноты пещеры. Согласно опубликованному материалу видно, что представитель животного мира испуган, эмоция явно выражена на изображении. Эксперт отмечает, точно определить невозможно, окаменевший это объект или живой, если NASA приблизит космический аппарат, то ситуацию можно прояснить. Не исключено, что это «умный» обитатель небесного тела, только космическим агентством США скрывается любая правда от общественности.Фото загадочного существа удивило и пользователи Сети, многие разделяют мнение Уоринга относительно того, что на Марсе разумная жизнь действительно существует.