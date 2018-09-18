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Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца одуматься и вернуться к жене с ребенком

После просмотра последних эфиров телепроекта «Дом-2» с участием Таты и Валеры Блюменкранц, экс-участник был шокирован происходящим. Он решил образумить бывшего коллегу и попытаться объяснить, что он ведет себя неправильно по отношению к своей жене.

В частности, молодой человек написал, что когда-то давно уже предупреждал Валеру, что его семье придет конец, если он будет крепко связан узами реалити-шоу, так в итоге и произошло.

Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца одуматься и вернуться к жене с ребенком

«Я видел эфир, где ты в лицо своей жене говоришь, что остались к ней чувства, как к матери ребенка, а не как к женщине (я тоже так делал)… Она тебя и била на Острове, потому что у нее обида лютая, бабы всегда должны чувствовать себя любимыми и желанными. Если чувств не хватает, есть фантазия. Очень жаль, что все так!..» - отметил Глеб.

Теперь, по его словам, у Блюменкранца есть два выхода: либо продолжать держаться за телестройку и потерять семью, либо уйти за ворота и просить прощения у Таты, чтобы его дочь не воспитывал какой-нибудь чужой дядя.

Кроме того, Жемчугов сравнил Валеру с Ильей Яббаровым, который променял беременную невесту на роман с Ритой Ларченко и теперь, сидя на Острове любви, поливает грязью будущую мать своего ребенка.

Напомним, что Глеб раньше и сам допустил ошибку, бросив свою супругу Ольгу Ветер ради отношений с более молодой участницей «Дома-2», и сейчас очень жалеет об этом, поскольку проводит с сыном не так много времени, как хотелось бы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:38
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