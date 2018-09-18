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Журнал Ксении Собчак не может заплатить фотографам за работу

Популярный в fashion-кругах фотограф Ян Югай рассказал о том, что известное издание не заплатило ему гонорар после выполненной работы. Всем известно, что российскую версию журнала возглавляет прославленная журналистка, бывшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а также экс-кандидат в президенты России 2018 – Ксения Собчак.

Журнал Ксении Собчак не может заплатить фотографам за работу

На днях модный фотограф Ян Югай рассказал журналистам о том, что он договаривался с популярнейшим глянцевым изданием о съемках на коммерческой основе, тем не менее, ни за одну из трех проделанных фотосессий ему так и не заплатили.

Специалист признался, что за проделанную работу руководство журнала обязано было выплатить ему пятьдесят тысяч рублей. На сегодняшний день Ян Югаё во всеуслышание продолжает предостерегать своих коллег никогда не сотрудничать со скандальной журналисткой и бывшим кандидатом в президенты Российской Федерации Ксенией Собчак.

Несколько часов назад модный фотограф написал у себя на страничке в социальной сети Facebook пост, в котором посоветовал всем фотографам не работать с журналом под названием «L’Officiel».

«Это обращение к фотографам, отказывайтесь от работы с журналом L’Officiel, у журнала сейчас очень плохая репутация, никому не платит. Когда я спрашиваю по поводу гонорара, мне отвечают: «Не устраивай истерики», - написал Ян Югай в личном микроблоге.


Журнал Ксении Собчак не может заплатить фотографам за работу

Стоит напомнить, что с 2014 года главным редактором российской версии издания является Ксения Собчак. Знаменитость начинала свою карьеру редактора еще в 2012 году, когда только покинула прославленную телестройку «Дом-2». Тогда же бывший кандидат в президенты и заняла пост главного редактора журнала «Sex and the City».

Чуть позже глянец переименовали в «SNC» («Стиль, Новости. Комментарии»). Нужно отметить, что главной особенностью данного журнала и было то, что его главным редактором была российская скандальная знаменитость.

В тот период у Ксении Собчак было довольно много свободного времени, чтобы активно заниматься работой. Именно поэтому карьера журналистки в холдинге Александра Федотова «ACMG» начала стремительно развиваться. Уже через два года, в 2014 году, бывшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» возглавляет франшизу с мировым именем, которым руководит до сегодняшнего дня.

Журнал Ксении Собчак не может заплатить фотографам за работу

На некоторое время Ксения Собчак приостанавливала свое сотрудничество с изданием, так как участвовала в президентской кампании 2018 года. Тем не менее, с 6 июня знаменитость снова приступила к своим обязанностям.

«Я очень рада вернуться. Цель - развивать этот, несомненно, уважаемый международный бренд в ряде новых направлений», - ранее заявляла Ксения Собчак.

Не так давно стало известно, что за последние несколько месяцев Александр Федотов решил закрыть «SNC» («Стиль, Новости. Комментарии»), а «Numero» и вовсе продал журналу «Forbes». После этого в Интернете появились сплетни о том, что у холдинга «ACMG» появились очень серьезные финансовые проблемы, что может означать лишь одно – совсем скоро и российская версия издания «L’Officiel» также прекратит свое существование.

Журнал Ксении Собчак не может заплатить фотографам за работу

Как бы там ни было, но на сегодняшний день данную информацию продолжают активно опровергать. Тем не менее, слухи о материальных трудностях в журнале эпатажной телезнаменитости Ксении Собчак, кажется, подтвердились высказываниями модного фотографа в fashion-кругах Яна Югая.

К слову, на сегодняшний день в Сети начали активно говорить о том, что некоторые организации принялись деятельно вносить знаменитый журнал «L’Officiel» в черный список по той причине, что попросту не могут дождаться выплат за аренду или другие услуги.

 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52
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