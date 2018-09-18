Столкновение троллейбуса, маршрутки и внедорожника в Санкт-Петербурге
ДТП с участием пассажирского автотранспорта сегодня произошло в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали два человека. Происшествие произошло в Красносельском районе возле дома №133/2 по Проспекту Ветеранов.
18 сентября в 09:20 троллейбус № 37 столкнулся с внедорожником марки Volkswagen Touareg, который собирался произвести поворот налево. После удара троллейбус развернуло в сторону и в него врезалось маршрутное такси № К-68, которое следовала за этим же троллейбусом.
В маршрутке пострадали два пассажира. Они получили травмы средней степени тяжести. Причиной ДТП, по предварительным данным, считаются действия водителя троллейбуса.
Проводится следствие по установлению причины дорожного происшествия.
18 сентября в 09:20 троллейбус № 37 столкнулся с внедорожником марки Volkswagen Touareg, который собирался произвести поворот налево. После удара троллейбус развернуло в сторону и в него врезалось маршрутное такси № К-68, которое следовала за этим же троллейбусом.
В маршрутке пострадали два пассажира. Они получили травмы средней степени тяжести. Причиной ДТП, по предварительным данным, считаются действия водителя троллейбуса.
Проводится следствие по установлению причины дорожного происшествия.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:35