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Столкновение троллейбуса, маршрутки и внедорожника в Санкт-Петербурге

ДТП с участием пассажирского автотранспорта сегодня произошло в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали два человека. Происшествие произошло в Красносельском районе возле дома №133/2 по Проспекту Ветеранов.

Столкновение троллейбуса, маршрутки и внедорожника в Санкт-Петербурге


18 сентября в 09:20 троллейбус № 37 столкнулся с внедорожником марки Volkswagen Touareg, который собирался произвести поворот налево. После удара троллейбус развернуло в сторону и в него врезалось маршрутное такси № К-68, которое следовала за этим же троллейбусом.

В маршрутке пострадали два пассажира. Они получили травмы средней степени тяжести. Причиной ДТП, по предварительным данным, считаются действия водителя троллейбуса.

Проводится следствие по установлению причины дорожного происшествия.

 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:35
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