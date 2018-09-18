Столкновение троллейбуса, маршрутки и внедорожника в Санкт-Петербурге

18 сентября в 09:20 троллейбус № 37 столкнулся с внедорожником марки Volkswagen Touareg, который собирался произвести поворот налево. После удара троллейбус развернуло в сторону и в него врезалось маршрутное такси № К-68, которое следовала за этим же троллейбусом.В маршрутке пострадали два пассажира. Они получили травмы средней степени тяжести. Причиной ДТП, по предварительным данным, считаются действия водителя троллейбуса.Проводится следствие по установлению причины дорожного происшествия.