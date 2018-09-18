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Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане

Российская спортсменка была найдена мертвой в своем доме в Абакане. Тело многократной чемпионки Европы по кикбоксингу нашли ее друзья, они вызвали реанимационную бригаду, но врачи могли только констатировать смерть спортсменки.

Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане


Причиной смерти 23-летней девушки стало отравление угарным газом, однако сотрудники Следственного комитета не раскрывают подробности обстоятельства трагедии, ссылаясь на то, что о них они объявят чуть позже.

Она пять раз становилась победительницей Европы по кикбоксингу. Кроме того, выиграла множество всероссийских турниров. Девушка являлась бывшим членом сборной России, и последнее время проживала у себя дома в Республике Хакасия.

 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:20
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