Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Российская спортсменка была найдена мертвой в своем доме в Абакане. Тело многократной чемпионки Европы по кикбоксингу нашли ее друзья, они вызвали реанимационную бригаду, но врачи могли только констатировать смерть спортсменки.
Причиной смерти 23-летней девушки стало отравление угарным газом, однако сотрудники Следственного комитета не раскрывают подробности обстоятельства трагедии, ссылаясь на то, что о них они объявят чуть позже.
Она пять раз становилась победительницей Европы по кикбоксингу. Кроме того, выиграла множество всероссийских турниров. Девушка являлась бывшим членом сборной России, и последнее время проживала у себя дома в Республике Хакасия.
Причиной смерти 23-летней девушки стало отравление угарным газом, однако сотрудники Следственного комитета не раскрывают подробности обстоятельства трагедии, ссылаясь на то, что о них они объявят чуть позже.
Она пять раз становилась победительницей Европы по кикбоксингу. Кроме того, выиграла множество всероссийских турниров. Девушка являлась бывшим членом сборной России, и последнее время проживала у себя дома в Республике Хакасия.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:20