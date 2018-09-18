Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане

Причиной смерти 23-летней девушки стало отравление угарным газом, однако сотрудники Следственного комитета не раскрывают подробности обстоятельства трагедии, ссылаясь на то, что о них они объявят чуть позже.Она пять раз становилась победительницей Европы по кикбоксингу. Кроме того, выиграла множество всероссийских турниров. Девушка являлась бывшим членом сборной России, и последнее время проживала у себя дома в Республике Хакасия.