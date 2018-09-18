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В Тамбовской области на пруду рыбаки обнаружили труп мужчины

В Сосновском районе Тамбовской области на берегу пруда местными рыбаками был найден труп неизвестного мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан.

В Тамбовской области на пруду рыбаки обнаружили труп мужчины


По словам сотрудников полиции подозреваемый хотел отомстить за давнее убийство своего друга. Он встретил убийцу своего друга, который недавно освободился из тюрьмы. Вспомнив старую обиду, он стал избивать бывшего заключенного, и, поместив его в багажник автомобиля, отвез на берег ближайшего пруда. Приехав на место, «мститель» вытащил избитого, стал добивать его еще сильнее, и, оставив его на том месте, уехал.

От полученных многочисленных ударов избитый мужчина скончался. Сотрудники полиции проводят тщательную проверку всех улик и данных. Предварительно подозреваемому в убийстве жителю Сосновского района грозит около пятнадцати лет тюрьмы.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:32
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